Yelo Bank провел социальную акцию в Ходжавенде - ФОТО
День Победы - это день чести и гордости для нашего народа. В этот памятный день Yelo Bank провёл в Ходжавендском районе социальную акцию в поддержку семей наших героев, павших во Второй Карабахской войне.
Совместно с Обществом Красного Полумесяца сотрудники банка посетили дома шехидов и вручили членам их семей праздничные подарки. Эта акция ещё раз показывает, что семьи наших героев всегда остаются в центре внимания и заботы общества.
Поддерживать семьи шехидов, быть рядом с ними и делиться радостью праздника - наш общий долг. Сегодня возможность отмечать этот праздник на родной земле стала реальностью благодаря подвигу наших героев.
От всего сердца поздравляем наш народ с 5-летием Победы!
