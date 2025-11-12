Швейцария сможет поставлять вооружения воюющим странам

Комиссия по политике безопасности нижней палаты парламента Швейцарии одобрила смягчение закона о поставках оружия воюющим странам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте швейцарского Национального совета.

16 голосами против девяти было принято решение в пользу того, чтобы Швейцария могла поставлять военную технику в государства, экспортный режим которых аналогичен ее собственному, даже если они принимают участие в вооруженном конфликте.

Кроме того, комиссия одобрила предложения правительства страны о предоставлении ему полномочий в исключительных обстоятельствах отступать от имеющихся критериев при экспорте военной техники.

Парламентская комиссия также призвала отказаться от запрета реэкспорта вооружений.