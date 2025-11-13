Макрон заявил о планах ограничить доступ к соцсетям из-за «угрозы демократии»

В настоящее время социальные сети становятся угрозой для демократии и управления страной. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с читателями издания La Dépêche, трансляция которой велась на его странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Социальные сети меняют наше отношение к формированию общественного мнения, к выборам и, следовательно, к нашей демократической жизни... Я намерен добиваться конкретных решений по преодолению проблем, связанных с социальными сетями", - сказал французский лидер.

Макрон добавил, что в начале 2026 года он намерен предпринять решительные меры по борьбе с влиянием соцсетей. В частности, по словам президента, он может ввести возрастные ограничения для получения доступа к ним.