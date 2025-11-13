"Я очень рад успехам клуба"

Единственным исландским футболистом, выступавшим в чемпионате Азербайджана, является Ханнес Халльдорссон. 41-летний бывший вратарь выступал за "Карабах" в сезоне 2018/2019. В 2022 году Халльдорссон завершил карьеру, а с 2011 по 2021 годы провел за сборную Исландии 77 матчей.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, голкипер в интервью пресс-службе Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного этапа ЧМ-2026 между сборными Азербайджана и Исландии.

- Какие у вас ожидания от матча между сборными Азербайджана и Исландии?

- Игра будет сложной. В Рейкьявике Исландия выступила очень хорошо, но Азербайджан всегда силен на домашнем поле. Результат их матча с Украиной на своем стадионе это подтверждает. Поэтому нас ждет очень непростой поединок.

- Можно ли считать этот матч решающим для Исландии в борьбе с Украиной за второе место в группе?

- Да, это абсолютно решающий матч. Исландии необходимо победить, чтобы сохранить шансы до последнего тура.

- После первой игры в Рейкьявике тренер сборной Азербайджана сменился. Считаете ли вы, что сценарий матча может отличаться от предыдущего?

- Да, без сомнения, будет иначе. Азербайджан силен дома, а новый тренер обычно привносит в команду дополнительную мотивацию. Исландия должна это учитывать и проявить все свои силы на поле.

- В сезоне 2018/2019 вы играли за "Карабах", и сейчас несколько футболистов той команды выступают за сборную Азербайджана. Делает ли это матч для вас более сложным или эмоциональным?

- Да, это делает матч для меня более интересным. Я смотрел первую игру в Рейкьявике. Было приятно видеть на поле Шахруддина Магомедалиева, Махира Эмрели и других бывших товарищей по команде. Шахруддин сделал несколько великолепных сейвов и в целом показал все, на что был способен в том матче.

- Как вы вспоминаете свои дни в Азербайджане в качестве футболиста?

- Я с теплотой вспоминаю дни, проведенные в Баку. Это был очень ценный опыт в моей жизни. Мне было приятно знакомиться с Азербайджаном вместе с семьей. До сих пор поддерживаю связь с моим близким другом Нурланом Гусейновым и передаю ему привет.

- И, наконец, ваше мнение о выступлении "Карабаха" в нынешнем сезоне Лиги чемпионов УЕФА?

- Я очень рад их успехам. Результаты, которых они достигли в этом сезоне, впечатляют и показывают, насколько сложной будет игра для Исландии. "Карабах" - это выдающийся клуб, и я желаю им дальнейших успехов.