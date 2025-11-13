https://news.day.az/world/1795026.html Эрдоган провёл телефонный разговор с Кавелашвили Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили. Как сообщает Day.Az, в ходе беседы президенты обсудили расследование и последние события, связанные с крушением военного транспортного самолёта C-130 в Грузии. Эрдоган выразил благодарность Кавелашвили за оказанную поддержку.
