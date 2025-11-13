Эрдоган провёл телефонный разговор с Кавелашвили

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили.

Как сообщает Day.Az, в ходе беседы президенты обсудили расследование и последние события, связанные с крушением военного транспортного самолёта C-130 в Грузии.

Эрдоган выразил благодарность Кавелашвили за оказанную поддержку.

Президент Грузии Михаил Кавелашвили, в свою очередь, выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану.