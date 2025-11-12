Редкое природное явление поразило туристов - ВИДЕО
На озере Далайнор (Внутренняя Монголия на севере Китая) наблюдается уникальное природное зрелище - ледяные волны.
Как передает Day.Az, явление возникает в результате сезонных температурных колебаний и сильных ветров, которые заставляют лед на поверхности озера двигаться и сталкиваться друг с другом.
Под давлением и ветром огромные ледяные пластины поднимаются, накладываются слоями и образуют гигантские прозрачные гребни высотой до пяти метров.
На солнце они переливаются синими, зелеными и серебристыми оттенками, напоминая застывшие морские волны.
Ледяные образования появляются всего на несколько недель в году, когда дневное тепло сменяется ночными морозами.
Зрелище привлекает фотографов и туристов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре