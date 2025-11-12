Редкое природное явление поразило туристов

На озере Далайнор (Внутренняя Монголия на севере Китая) наблюдается уникальное природное зрелище - ледяные волны.

Как передает Day.Az, явление возникает в результате сезонных температурных колебаний и сильных ветров, которые заставляют лед на поверхности озера двигаться и сталкиваться друг с другом.

Под давлением и ветром огромные ледяные пластины поднимаются, накладываются слоями и образуют гигантские прозрачные гребни высотой до пяти метров.

На солнце они переливаются синими, зелеными и серебристыми оттенками, напоминая застывшие морские волны.

Ледяные образования появляются всего на несколько недель в году, когда дневное тепло сменяется ночными морозами.

Зрелище привлекает фотографов и туристов.