Президент Ильхам Алиев: Основные инфраструктурные проекты в наших регионах практически завершены
Основные инфраструктурные проекты в наших регионах практически завершены. За последние годы по государственной линии, по линии государственных инвестиционных программ был обеспечен большой поворот к лучшему.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая нового полномочного представителя Президента в Нахчыване и назначенных глав исполнительной власти ряда районов.
"Реализация нескольких региональных программ развития успешно завершена. Можно сказать, что ситуация с электроснабжением, являющимся основным инфраструктурным направлением, во всех регионах полностью нормализовалась", - отметил глава государства.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре