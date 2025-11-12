https://news.day.az/showbiz/1794899.html Созданная ИИ песня впервые лидировала в чартах США Песня "Walk My Walk" виртуальной группы "Breaking Rust" заняла первое место в чарте Billboard. Как передает Day.Az, об этом сообщает ABS-CBN. "Walk My Walk" стала первой сгенерированной с помощью ИИ композицией, которая лидировала в чартах США. Она появилась на первой строчке в категории кантри-музыки.
Созданная ИИ песня впервые лидировала в чартах США
Песня "Walk My Walk" виртуальной группы "Breaking Rust" заняла первое место в чарте Billboard.
Как передает Day.Az, об этом сообщает ABS-CBN.
"Walk My Walk" стала первой сгенерированной с помощью ИИ композицией, которая лидировала в чартах США. Она появилась на первой строчке в категории кантри-музыки. Отмечает, что группа "Breaking Rust" не подтверждала в соцсетях, что песня сделана с помощью нейросетей.
Как отмечает издание, специальные приложения, распознающие ИИ, показали, что трек сгенерирован нейросетью.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре