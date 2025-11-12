Созданная ИИ песня впервые лидировала в чартах США

Песня "Walk My Walk" виртуальной группы "Breaking Rust" заняла первое место в чарте Billboard.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ABS-CBN.

"Walk My Walk" стала первой сгенерированной с помощью ИИ композицией, которая лидировала в чартах США. Она появилась на первой строчке в категории кантри-музыки. Отмечает, что группа "Breaking Rust" не подтверждала в соцсетях, что песня сделана с помощью нейросетей.

Как отмечает издание, специальные приложения, распознающие ИИ, показали, что трек сгенерирован нейросетью.