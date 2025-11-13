ANCA сделала еще одну попытку надавить на Трампа: Театр абсурда

Автор: Лейла Таривердиева

Американское армянство продолжает думать, что его мнение очень интересует и сильно трогает нынешнюю администрацию Белого дома. Оно никак не может привыкнуть к мысли, что больше не играет той роли, какую играло в прежние времена, когда диктовало властям условия, указывало, какие шаги предпринять в отношении Баку, кого назначать, а кого не назначать послами в Азербайджан.

Это была абсурднейшая ситуация. Какая-то этническая община диктовала правила Конгрессу и Белому дому, нагло вмешиваясь во внешнюю политику страны. То, что многие конгрессмены и президенты Штатов цеплялись за голоса армянской общины, создало благоприятную питательную среду, и наглость армянства разбухла как на дрожжах. Сегодня ситуация вроде как изменилась, но диаспора никак не может вернуться к своим прежним размерам, все еще видя себя четвертой властью в США. К сожалению, прежние администрации дали армянской общине основания думать, что оно что-то значит в американской политике.

Тут стоит напомнить некоторые факты. Излагая их, чувствуешь себя зрителем в театре абсурда.

30 декабря 2010 года президент США Барак Обама, использовав свои полномочия в тот момент, когда Конгресс находился на каникулах, назначил послов в шесть стран, включая Азербайджан. Согласно распоряжению президента, послы приступили к своим обязанностям без утверждения Сенатом. И в феврале 2011 года Мэтью Брайза приступил к выполнению обязанностей посла в Азербайджане. Напомним, что до этого Брайза занимал пост сопредседателя Минской группы от США и своей позицией мешал продвижению посредниками армянских интересов. Армяне ему этого, конечно же, не забыли, и потребовали отозвать его из Баку. Только вслушайтесь: какая-то община потребовала от Белого дома отменить свое решение и отозвать посла из Азербайджана, потому что он не устраивает армян. Если бы этого требовала азербайджанская община, тут была бы логика. Хотя нет сомнений, что к ее мнению никто бы не прислушался. Армянам же удалось надавить на Вашингтон и обезглавить дипмиссию в Баку. Помнится, в Армении и диаспоре был большой праздник по этому случаю. Еще бы.

После успеха с Брайзой армянство распушило перышки и стало регулярно вмешиваться в вопрос назначения посла США в Азербайджан. Армянское "особое мнение" было учтено при назначении Роберта Секуты в 2014 году. Едва заговорили о его кандидатуре, армянство на всякий случай немедленно заявило о своем несогласии, выискав в его биографии что-то несоответствующее армянским интересам. А директор Армянского национального комитета Америки (ANCA) Арам Амбарян дал соответствующие поручения прикормленным лоббистам в Конгрессе. В связи с тем, что за Секутой не было такого "компромата", как за Брайзой, ANCA в конечном итоге разрешила Белому дому назначить его в Баку. Мы сознательно не заключаем слово разрешила в кавычки, так как ситуация была именно такой.

В 2017 году, во время первого срока Дональда Трампа ANCA попыталась не допустить назначения Ричарда Хогланда сопредседателем Минской группы от США, потому что он отрицал надуманный "геноцид армян". Предыдущий сопред - Джеймс Уорлик был, пардон, приручен армянством и действовал в его интересах. А Хогланд оказался крепким орешком. Отметим, что Хогланд все-таки был назначен сопредседателем от США.

Надо сказать, что Дональд Трамп и в первый свой срок не ориентировался на армянские хотелки. Он их будто не замечал. В 2018 году после армянских истерик Сенат отложил рассмотрение кандидатуры Эрла Литценбергера на пост посла в Азербайджане. Правда, позднее это объяснили не армянским давлением, а календарем, по которому работает Сенат. В конечном итоге, кандидат, спущенный Трампом, был назначен в Баку. Но перед тем, как одобрить его кандидатуру, лоббисты, в том числе ныне отдыхающий на нарах Менендес, устроили дипломату перекрестный допрос, проверяя на соответствие интересам армянства. Литценбергер сумел профессионально уйти от прямых ответов.

В 2023 году ANCA пытался вмешаться даже в назначение Белым домом посла в Израиль. Так как армянская диаспора - ничто по сравнению с влиятельностью еврейской, армянским организациям пришлось заползти под лавку и поскуливать оттуда. Однако ANCA все же попытался внести свои пять копеек, закулисно, без свидетелей попробовав надавить на посла, чтобы он поспособствовал прекращению военного сотрудничества Израиля с Азербайджаном. Что ответил на это новоназначенный посол, не сообщается. Судя по тому, что Израиль продолжил продавать оружие Азербайджану, армянские чары не подействовали.

К чему мы сегодня напомнили об этом?

11 ноября ANCA совместно с рядом бессмысленных и оплачиваемых диаспорой американских НПО выступили с заявлением против возможного участия Азербайджана в планируемых международных силах безопасности в Газе. Подписавшая армянское воззвание шушера "глубоко обеспокоена" тем, что азербайджанский контингент может оказаться в составе этих сил, потому что у Азербайджана и Израиля слишком хорошие отношения, а военные связи углубились за последние годы, что ну никак не может способствовать беспристрастности и стабилизирующей роли. В качестве других аргументов приводится освободительная 44-дневная война, антитеррористическая операция сентября 2023 года, положившая конец сепаратизму, находящиеся под судом армянские военные преступники, названные в заявлении "мирными жителями", и тому подобное.

Заявление написано ANCA и непонятной организацией "Новая политика", созданной, судя по всему, в связи с происходящим в секторе Газа. Это странное НПО расплывчато позиционирует себя как "беспартийный политический комитет, который поддерживает кандидатов, поддерживающих политику США на Ближнем Востоке, которая продвигает американские интересы и идеалы и соответствует законам США". Организация проводит пропалестинскую политику, в чем согласуется с армянскими организациями, которые в связи с последним конфликтом получили возможность громко выступать против Израиля, на что прежде не решались.

Помимо пропалестинских НПО заявление подписали организации, занятые продвижением темы "геноцида армян", и прочая шушера, включая мошенников так называемого Института Лемкина. Последние, несмотря на протесты потомков Рафаэля Лемкина, все еще продолжают нагло эксплуатировать его имя с целью придания весомости своей конторе.

Учитывая отношение нынешней администрации Белого дома к разного рода НПО, а также отсутствие у нее интереса к истерикам армянской диаспоры, это обращение в "космос" вряд ли окажет какое-либо воздействие на позицию Вашингтона. Кроме того, в ANCA очень ошибаются, если думают, что Азербайджан мечтает отправить своих военнослужащих в зону конфликта, и попытки этому помешать как-то ударят по его интересам. Да, США обратились к Баку с просьбой принять участие в силах стабилизации в Газе. Однако азербайджанская сторона дала понять, что этот вопрос может быть рассмотрен только после полного прекращения огня и под эгидой ООН. В Баку ценят жизни своих граждан.

И еще - у палестино-израильского конфликта нет полностью нейтральных наблюдателей. Мы понимаем чувства американского армянства, которое надеется руками пропалестинских организаций и "правозащитников" как-то напакостить Израилю за поставки оружия Азербайджану. Многие годы диаспора и так и эдак пыталась подступиться к этому вопросу и добиться от Вашингтона осуждения Тель-Авива за военное сотрудничество с Баку. Но, как мы уже заметили выше, эта дверь для диаспоры была закрыта. Армянам удалось благодаря скупке американских политиков и конгрессменов открыть многие двери, но к этой они так и не сумели подобрать ключей.