Тофиг Гулиев: музыка, в которой живет душа Азербайджана и национального кинематографа

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер, посвящённый творчеству Тофига Гулиева (1917 - 2000) - выдающегося композитора, дирижёра, пианиста, народного артиста Азербайджана, чьё имя золотыми буквами вписано в историю национальной музыкальной культуры, сообщает Day.Az.

Тофиг Гулиев - один из тех композиторов, чьи произведения давно стали частью музыкального кода Азербайджана. Его песни, романсы, музыка к кино и инструментальные произведения звучат с одинаковой теплотой и искренностью, сохраняя дух своего времени и живую эмоциональность.

Вечер в филармонии стал настоящим праздником. В программе прозвучали мелодии из популярных фильмов "Встреча", "Бахтияр", "Под палящим солнцем", "Свекровь", "Телефонистка", "Мачеха" и других известных картин.

В концерте принял участие Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением талантливого дирижёра Мустафы Ашурова.

Программа концерта объединила исполнителей разных поколений, каждый из которых внёс свой колорит в звучание произведений композитора.

Перед публикой выступили - заслуженные артисты Наргиз Керимова, Фарид Алиев, Хайям Нисанов, вокалисты Улькер Алиева, Нурлана Абдуллаева, Хидаят Алиев, Нигяр Джалилова, Джалал Керимов, Сяма Гамзаева, Гюнель Гаджиева, Нихад Оруджов, Эльмира Рагимова, Рявана Гурбанова и Атеш Гараев.

Каждое исполнение встречалось аплодисментами и искренними эмоциями - ведь на фильмах с этими мелодиями выросло не одно поколение зрителей.

Особый колорит вечеру придали инструментальные номера - Фехмин Ахмедли (фортепиано), Ряван Мустафазаде (тар) и Сеймур Гасансой (гармонь) представили утончённые интерпретации произведений Тофига Гулиева, подчеркнув широту его композиторского диапазона - от джаза до народных мелодий.

Концерт стал напоминанием о том, что творчество Тофига Гулиева - это часть живой истории Азербайджана, символ эпохи и пример гармонии национального и мирового музыкального языка.

Музыка Маэстро, звучащая спустя десятилетия, остаётся столь же лиричной и душевной. Она продолжает объединять поколения, передавая главное послание самого композитора - веру в красоту, доброту и силу музыки, способной согреть сердце каждого слушателя.