Для Узбекистана крайне важно сотрудничество с Азербайджаном в сфере транспортной связности

Для Узбекистана крайне важна транспортная связность с другими странами, включая сотрудничество с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Департамента анализа, поддержки и координации государственной политики по развитию малого и среднего бизнеса Министерства экономики и финансов Узбекистана Тимур Хусанов в ходе презентации отчета Азиатского банка развития "Мониторинг малых и средних предприятий Азии 2025" (ASM 2025) в Баку.

"В стране создана надёжная инфраструктура, которая обеспечивает устойчивость экономики и её стабильное функционирование. В то же время для Узбекистана крайне важна транспортная связность - развитие дорожных карт, железнодорожных и автомобильных путей, включая сотрудничество с Азербайджаном. Это имеет стратегическое значение, и наша основная задача как Министерства экономики заключается в создании благоприятной и современной инфраструктуры для предпринимателей", - отметил Хусанов.