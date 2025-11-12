https://news.day.az/officialchronicle/1794872.html Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу Исполнительной власти Гёйчайского района Натиг Нушраван оглу Агаев освобожден от должности главы Исполнительной власти Гёйчайского района. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу Исполнительной власти Гёйчайского района
Натиг Нушраван оглу Агаев освобожден от должности главы Исполнительной власти Гёйчайского района.
Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре