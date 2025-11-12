Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу Исполнительной власти Гёйчайского района

Натиг Нушраван оглу Агаев освобожден от должности главы Исполнительной власти Гёйчайского района.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.