В Баку состоялся вечер патриотической песни, посвященный Дню Конституции и Дню Победы

В Международном центре мугама состоялось мероприятие под названием "Əbədi Zəfərim" (Моя вечная победа), посвящённое 5-й годовщине Дня Победы - 8 ноября и Дню Конституции - 12 ноября, организованный Исполнительной властью Шушинского района в рамках Года Конституции и Суверенитета, сообщает Day.Az.

В торжественном собрании приняли участие глава ИВ Шушинского района Байрам Сафаров, представители государственных и общественных структур, участники Карабахской войны, ветераны, семьи шехидов, представители интеллигенции и молодежи.

Во время мероприятия участники почтили память павших за освобождение азербайджанских земель, отметили историческое значение Победы в Отечественной войне 2020 года и подчеркнули, что 8 ноября стал символом национального единства, мужества и силы азербайджанского народа. День Конституции Азербайджана - символ нашей независимости, суверенитета нашего государства и национального единства.

В художественной части программы прозвучали патриотические песни, стихотворения и музыкальные композиции, посвящённые героизму азербайджанских воинов и красоте освобождённого Шуши.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az и Milli.Az.