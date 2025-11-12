Азербайджан представлен на международной художественной выставке в Германии

Работы азербайджанских художников и скульпторов с успехом представлены на выставке Discovery Art Fair во Франкфурте (Германия) - престижном международном мероприятии в области современного искусства.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участие в выставке организовано Азербайджанским культурным центром в Германии совместно с Галереей Исмаилова при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики.

Выставку, в которой приняли участие более 120 галерей и творческих личностей из разных стран, посетили тысячи любителей искусства.

Около 30 работ художников Фарида Исмаилова и Рашада Мехтиева, скульпторов Ильгара Шейдаева, Кямрана Асадова, Намига Гусейнова и Кянана Алиева вызвали большой интерес у посетителей и коллекционеров.

Участие в выставке Discovery Art Fair важно с точки зрения продвижения современного искусства нашей страны на международном уровне, популяризации произведений наших художников и скульпторов в мире, развития творческой индустрии в Азербайджане и укрепления культурной дипломатии.