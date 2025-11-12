Состоялась премьера первого в Азербайджане полнометражного художественного фильма, полностью созданного студентами

В Бакинском государственном профессиональном учебном центре по культуре и ремеслам состоялась премьера художественного фильма "Boş Yer" ("Пустое место") - первого в Азербайджане полнометражного фильма, полностью созданного творческой и технической командой, состоящей из студентов, сообщает Day.Az.

Режиссёр и автор сценария картины, преподаватель Центра, член Союза кинематографистов Азербайджана, кинорежиссёр Рахман Фeргатоглу отметил, что проект имеет важное значение с точки зрения демонстрации творческого потенциала молодёжи, практических результатов профессионального образования и реальных навыков, получаемых в учебном процессе. Фильм был снят без государственной или спонсорской поддержки - исключительно силами Центра и его студентов.

В центре повествования - потерявший обоих родителей молодой человек по имени Азер, мечтающий стать писателем. В фильме поднимаются социально-психологические темы - равнодушие общества, сложности адаптации, чувство одиночества, особенности человеческих взаимоотношений. Зритель сталкивается с реальными жизненными ситуациями и социальными моделями поведения. Продолжительность фильма составляет 101 минуту.

Во время презентации директор Центра Пярвиз Гамзаев отметил важность участия студентов в творческих проектах, подчеркнув, что фильм "Boş Yer" является ярким примером того, как результаты профессионального обучения могут превращаться в полноценный продукт реального производства. По его словам, это не только кинопроект, но и свидетельство уверенности студентов в своих силах, их практических умений и навыков работы в команде.

Участникам проекта пожелали дальнейших творческих успехов, была выражена уверенность, что проект внесёт значительный вклад в развитие творческих специальностей в системе профессионального образования Азербайджана.