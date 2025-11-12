Ученые сообщили о формировании зон полярных сияний над Землей

Над Землей формируется одна из самых сильных за последние годы зон полярных сияний. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечают ученые, на текущий момент пик активности наблюдается в западном полушарии - над США и Канадой. Там сияние опустилось до широты около 40 градусов.

"Хвост полярного овала должен был успеть зацепить северные и северо-западные регионы страны", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, в ближайшее время можно ожидать множество фотографий из этих регионов, доказывающих эту информацию.