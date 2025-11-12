https://news.day.az/society/1794933.html В Баку автомобиль врезался в сфетофор - ВИДЕО В Баку невнимательность водителя привела к аварии. Как передает Day.Az, на опубликованных кадрах видно, как автомобиль съехал с дороги и врезался в светофор. В результате светофор оказался выведен из строя. Представляем вашему вниманию это видео:
