В Баку произошел оползень

В Хатаинском районе, в поселке Ахмедли, произошел оползень.

Как сообщает Day.Az, инцидент зафиксирован на территории детской поликлиники №9. В результате оползня слой земли обрушился на автомобиль, припаркованный во дворе поликлиники.

Предполагается, что причиной схода грунта стали чрезмерные поливочные работы, проводившиеся ночью.