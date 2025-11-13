На COP30 принято Беленское коммюнике

12 ноября в рамках COP30 состоялся ежегодный диалог высокого уровня Бакинского центра действий по климату и миру (Бакинский центр) - ведущей инициативы COP29.

Как сообщает в четверг Day.Az, диалог был совместно организован Зеленым климатическим фондом (GCF) и Международной организацией по миграции (IOM).

В мероприятии приняли участие министры государств-членов Рамочной конвенции Организации объединенных наций об изменении климата (UNFCCC), высокопоставленные представители правительства, представители агентств ООН и международных финансовых институтов.

Главной целью встречи было дальнейшее продвижение глобальной повестки дня в области изменения климата и мира.

"Бакинский призыв к действиям по борьбе с изменением климата ради мира, содействия и восстановления"

Выступая на открытии мероприятия, председатель COP29 Мухтар Бабаев отметил, что Бакинский центр, созданный в ходе COP29, заложил основу для нового этапа сотрудничества в области борьбы с изменением климата, мира и стабильности.

Представляя Центр, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Эльшад Искендеров отметил, что Бакинский центр уже приступает к реализации пилотных проектов, основанных на инновационных моделях, в странах, страдающих от климатических изменений и конфликтов. Спикер оценил поручение этой задачи Бакинскому центру, инициативе COP29, как пример доверия международных партнеров к надежной внешней политике и климатической дипломатии нашей страны.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор Зеленого климатического фонда Мафалда Дуарте выразила полную поддержку Бакинскому центру и отметила, что эта инициатива стала важным международным механизмом, связывающим климатическое финансирование с достижением мира и устойчивого развития, а также увеличением помощи уязвимым странам.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев выразил надежду, что Центр сыграет значительную роль в реализации еще одной важной инициативы нашей страны - "Дорожной карты от Баку до Белена".

На мероприятии были подписаны Меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству между Бакинским центром и Министерством окружающей среды, биоразнообразия и климата Гвинеи-Бисау, а также Министерством окружающей среды, климата и природных ресурсов Гамбии о создании совместных рабочих групп по первым пилотным проектам. Выступая перед церемонией подписания, министры климата Гамбии и Фиджи, высокопоставленные представители правительств Гвинеи-Бисау, Ирака и Малави подчеркнули, что за короткое время Бакинский центр стал важной площадкой для сотрудничества на глобальном уровне, и выразили благодарность Азербайджанскому государству и председательству на COP29 за лидерство в содействии международному миру, а также за неизменную поддержку уязвимых стран.

В завершение мероприятия было принято Беленское коммюнике Диалога высокого уровня Бакинского центра.