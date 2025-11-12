Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская общественность хорошо знает, что любой государственный чиновник, занимающийся неблаговидными делами, в итоге должен будет отвечать перед судом, законом

12 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Джейхуна Джалилова в связи с назначением его на должность полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике, Эльхана Ибрагимова - на должность главы Исполнительной власти Насиминского района города Баку, Натига Агаева - на должность главы Исполнительной власти Балакянского района, Орхана Мурсалова - на должность главы Исполнительной власти Гёйчайского района, Эльвина Пашаева - на должность главы Исполнительной власти Гахского района, Вугара Новрузова - на должность главы Исполнительной власти Гёйгёльского района, Эльшана Гасанли - на должность главы Исполнительной власти Кюрдамирского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Вы назначаетесь на руководящие должности в различных регионах нашей страны. Вам оказано большое доверие, уверен, что вы его оправдаете, своей работой, трудом сделаете все для выполнения стоящих перед вами задач.

Конечно, большая ответственность требует большой работы. В первую очередь вы должны выполнять все мои поручения. Поручения, которые я даю при каждом назначении лиц на руководящие должности в регионах, должны стать для них главными принципами работы - прежде всего, служить народу, быть вместе с народом. Каждый человек, работающий на руководящей должности, каждый чиновник должен быть скромным. В жизни, в быту он сам, его близкие родственники должны вести себя так, чтобы не было никаких нареканий в отношении нашего общего дела. К сожалению, в некоторых случаях чиновники ведут себя в обществе неподобающим образом, проявляют чрезмерную заносчивость, пытаются поставить себя выше всех, тем самым теряя собственный авторитет и одновременно дискредитируя наше государство и его политику. Наряду с этим, в ряде случаев они занимаются коррупцией, взяточничеством. Азербайджанская общественность хорошо знает, что любой государственный чиновник, занимающийся неблаговидными делами, в итоге должен будет отвечать перед судом, законом, и такие случаи, к сожалению, имеются и сегодня. Однако обществу совершенно очевидно и то, что ни одно незаконное действие не останется без последствий. Поэтому мое требование к вам - одновременно вести серьезную борьбу с неприглядными явлениями, в своей кадровой политике подбирать надежные, профессиональные и чистые с моральной точки зрения кадры, доказать своей работой в регионах, которыми вы будете руководить, правильность моего выбора. В противном случае, конечно же, будут приняты необходимые меры.

Основные инфраструктурные проекты в наших регионах практически завершены. За последние годы по государственной линии, по линии государственных инвестиционных программ был обеспечен большой поворот к лучшему. Реализация нескольких региональных программ развития успешно завершена. Можно сказать, что ситуация с электроснабжением, являющимся основным инфраструктурным направлением, во всех регионах полностью нормализовалась. Конечно, остаются вопросы обновления, ремонта устаревшей инфраструктуры. Однако эта проблема уже не стоит остро. Создание электрической инфраструктуры во всех наших регионах, в том числе на освобожденных от оккупации территориях, создало мощный потенциал.

Магистральные дороги полностью соответствуют современным стандартам. Междугородние дороги отремонтированы. Ежегодно выделяются необходимые средства на строительство сельских дорог. Не могу сказать, что мы уже на сто процентов достигли желаемого результата, но во многих регионах около 70-80 процентов сельских дорог отремонтированы и хорошего качества.

Во всех городах реализуются проекты питьевой воды. Принимаются необходимые меры по обеспечению питьевой водой и в селах, реализуются ирригационные проекты, строятся новые водохранилища, водоканалы, и в целом, ситуация с орошением меняется в положительную сторону. Реализуются все остальные инфраструктурные проекты, в том числе проекты социальной инфраструктуры, строительство школ, больниц, спортивных объектов. То есть сегодня в регионах Азербайджана все эти вопросы находят свое решение. В каждом городе функционирует современная больница. Все это, конечно же, требует как больших средств, так и повседневного внимания. Повторяю, мы решили эти вопросы в результате реализации программ социально-экономического развития регионов по линии государства, за счет государственного бюджета.

Остается решить те вопросы, которые сегодня все еще существуют на местах, беспокоят людей. И здесь главным является принцип социальной справедливости. В каждом регионе, в каждом селе люди должны видеть и знать, что преимущество всегда за справедливостью. В свое время причиной негативного развития процессов в наших регионах были именно неприглядные действия и поручения некоторых чиновников центральных органов исполнительной власти. От этих чиновников, как говорится, уже не осталось и следа. В результате кадровых реформ, проведенных в чиновничьем корпусе в Азербайджане, особенно в центральных органах исполнительной власти, ситуация значительно оздоровилась. Поэтому я абсолютно уверен, что отныне вам не будут даваться какие-либо незаконные поручения из центра. Такие случаи были в свое время, и чиновники, которые давали подобные поручения, считая своей главной целью незаконное обогащение, сегодня отвечают перед судом. Было много случаев нерационального использования земель, их захвата, изменения их категорий. На пригодных для возделывания землях некоторые чиновники строили для себя дворцы, и, конечно же, все это незаконные действия.

Однако я знаю и то, что некоторые чиновники на местах были вынуждены совершать эти незаконные действия. Конечно, ответственность, которая на них ложится, требовала совершенно иного подхода. Однако, в то же время, верно и то, что в некоторых случаях в основе этих незаконных действий лежали указания сидевших в центре зажравшихся, ненасытных чиновников. Но, еще раз говорю, в результате политики оздоровления и очищения теперь, уверен, никто не будет давать вам незаконные поручения. Если кто-то и даст такое поручение, то немедленно сообщите мне, и в отношении этих людей будут приняты серьезные меры.

Вопросы занятости в регионах, конечно, являются одним из главных приоритетов. В целом, за последние годы в Азербайджане были проведены масштабные реформы в сфере занятости, уровень безработицы снизился. Однако, правда и то, что сегодня все еще сохраняются тенденции миграции из регионов в Баку, большие города. Тому есть различные причины. Миграция, отток людей из сел в города свойственны не только для нашей страны, это есть и в развитых странах. Конечно, в крупных городах возможности шире и уровень жизни выше. Все это понятно. Однако, в то же время, одной из причин миграции из регионов в города является безработица. Государство сейчас предпринимает различные шаги по обеспечению людей работой в регионах, создаются предприятия, предпринимателям предоставляются льготные кредиты, успешно реализуется программа самозанятости. Этой программой уже охвачены десятки тысяч человек. Поэтому мое требование к руководителям на местах - способствовать созданию рабочих мест, создавать условия для предпринимателей. Разумеется, им нужна поддержка. Потому что развитие местного производства не только обеспечивает занятость, но и усиливает местное производство. В последнее время по линии государства предприняты многие важные шаги, связанные с сельским хозяйством и туризмом. Это необходимо расширять. Особенно в регионах, привлекательных для туризма, это, наряду с сельским хозяйством, должно стать основным фактором их экономики.

Необходимо сохранять экологический баланс в регионах, уделять большое внимание окружающей среде. В принципе, серьезных проблем с экологией в наших регионах нет. Основные проблемы были в Баку, и мы их успешно решаем. Новый облик Баку - наглядное тому подтверждение. Когда-то экологическая ситуация здесь была катастрофической. И Баку, и Сумгайыт считались самыми экологически загрязненными городами. Но сегодня это не так. Сегодня Баку, Сумгайыт - это города парков. Мы перенесли устаревшие предприятия, благоустроили загрязненные нефтью места, рекультивировали их, заложили парки. Мы превратили Черный город в Белый город. А для обеспечения экологического баланса в регионах, есть, как говорится, и другие средства. Здесь больший ущерб экологии наносит незаконная деятельность, а не нефтегазовая промышленность. Поэтому чтобы ограничить, устранить незаконную деятельность, мною были даны соответствующие указания Администрации Президента, Кабинету Министров, Министерству экологии и природных ресурсов, чтобы все это - изменение русла рек, переработка и производство необходимых для строительства незаконных товаров - было отрегулировано и незаконная деятельность ни в коем случае не допускалась.

Словом, регионы Азербайджана сегодня должны соответствовать самым высоким стандартам. Повторяю, каждый гражданин Азербайджана наглядно видит возрождение регионов в результате проделанной за последние годы работы. Девять международных аэропортов, обновленные, отремонтированные и новые железные дороги, автомагистрали, электрическая инфраструктура, проекты, связанные с орошением, питьевой водой, газификация. Всю эту работу мы проделали за последние годы, чтобы люди жили лучше. Необходимо уделять внимание людям, жить их заботами, постоянно быть среди них. Ездить по селам, быть в контакте с их жителями. Таковы мои требования. При каждом назначении, будь то глава исполнительной власти или другое руководящее лицо, мои указания заключаются в этом. Однако, к сожалению, повторюсь, несмотря на оказанное мною доверие, некоторые чиновники вместо выполнения этих поручений, предпочитают руководствоваться своими меркантильными интересами, ставя во главу угла незаконное обогащение. Уверен, что вы своей работой оправдаете это высокое доверие. На вас ложится большая ответственность, некоторые из вас уже работали на руководящих постах, имеют опыт. Некоторые из вас только назначаетесь на руководящую должность. Поэтому уверен, что своей работой вы оправдаете это доверие и завоюете симпатию народа. Желаю вам успехов. Спасибо.