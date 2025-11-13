США ввели санкции против лиц и компаний, поддерживающих ракетный потенциал Ирана

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций против 32 физических и юридических лиц из Ирана, ОАЭ, Китая, Гонконга, Индии, Германии и Украины, участвующих в закупках компонентов для производства баллистических ракет и беспилотников (БПЛА) в Иране.

Как передает Day.Az, об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

"Иран использует финансовые системы для отмывания средств, закупки компонентов для ядерных и обычных вооружений. По указанию президента (США Дональда - ред.) Трампа, мы оказываем максимальное давление на Иран и ожидаем, что международное сообщество полностью выполнит санкции ООН, чтобы лишить страну доступа к глобальной финансовой системе", - заявил заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джон К. Херли.