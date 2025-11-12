Вашингтонские соглашения - один из важных исторических достижений, полученных под руководством Президента Ильхама Алиева

Вашингтонские соглашения, достигнутые исторические результаты, рассматриваются как одни из важных политических событий современной истории Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в статье председателя Конституционного суда Фархада Абдуллаева под названием "30 лет со дня принятия Конституции Азербайджана".

Ф.Абдуллаев отметил, что эти соглашения являются самым наглядным показателем нашей государственности, решительной дипломатии и мудрого руководства Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

"Этот визит имеет особое значение как с точки зрения развития двусторонних отношений, так и с точки зрения обеспечения региональной стабильности.

Соглашения в Вашингтоне являются одним из значимых исторических достижений, полученных под руководством Президента Ильхама Алиева, и их совпадение с "Годом Конституции и суверенитета" носит глубокое символическое значение.

Сегодня наше государство вступило в новую эпоху развития во многих сферах. Государственный суверенитет Азербайджана полностью восстановлен, территория страны целостна, а ее границы неприкосновенны. В настоящее время одной из наиболее важных задач является проведение работ по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий.

Масштабные восстановительные и строительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре, заложили основу для нового этапа в экономическом и социальном развитии региона в целом. Эти территории обеспечены инфраструктурой: дорогами, электроэнергией, водой, связью и другими необходимыми услугами. Богатая природа Карабаха, благоприятный климат, широкие возможности для развития сельского хозяйства, большой потенциал в сфере туризма и промышленности делают эти территории привлекательными для инвестиций.

Благодаря масштабному процессу восстановления и строительства, проводимому под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, в Карабахе и Восточном Зангезуре реализуется новая модель развития на основе передовых технологий. В рамках этого процесса прокладываются сотни километров автомобильных и железных дорог, строятся новые туннели и мосты, внедряются инновационные подходы, такие как "умный город" и "умная деревня", возводятся и вводятся в эксплуатацию международные аэропорты. Освобожденные от оккупации территории Карабаха и Восточного Зангезура объявлены "зоной зеленой энергии", где активно реализуются проекты солнечной, ветровой и гидроэнергетики", - говорится в статье.