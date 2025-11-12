Обнаружено еще два обломка рухнувшего турецкого самолета

Найдены ещё два обломка военного транспортного самолёта типа C130, принадлежащего Турции, который вчера потерпел крушение в Грузии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает местное бюро AПA.

Согласно информации МВД Грузии, поисковые работы продолжались ночью.

Отмечается, что турецкий БПЛА "AKINCI" в настоящее время проводит поиск на месте происшествия.