https://news.day.az/world/1794804.html Обнаружено еще два обломка рухнувшего турецкого самолета Найдены ещё два обломка военного транспортного самолёта типа C130, принадлежащего Турции, который вчера потерпел крушение в Грузии. Как передает Day.Az, об этом сообщает местное бюро AПA. Согласно информации МВД Грузии, поисковые работы продолжались ночью.
