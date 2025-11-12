Бывший игрок сборной Турции, выступавший в свое время за французский "ПСЖ" и турецкий "Фенербахче", Мевлют Эрдинч оценил выступление "Карабаха" в Лиге чемпионов УЕФА по футболу и поделился своими впечатлениями о сборной Азербайджана

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нападающий отметил, что до сих пор с удовольствием вспоминает матч 2014 года, когда в составе французского клуба "Сент-Этьен" сыграл в Баку против "Карабаха" (0:0):

"Тогда игра завершилась без голов, но атмосфера на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова была потрясающей. С тех пор команда сделала огромный шаг вперед. Гурбан Гурбанов - очень опытный тренер, и под его руководством "Карабах" показывает отличные результаты в Лиге чемпионов. Как турок, я горжусь братским Азербайджаном", - сказал он в интервью AZERTAC.

Эрдинч подчеркнул, что у "Карабаха" есть шансы и в предстоящем матче пятого тура против итальянского "Наполи", который состоится 26 ноября:

"Да, "Наполи" обладает мощным составом, но "Карабах" демонстрирует уверенную игру и добивается хороших результатов. Я играл против полузащитника Абдуллы Зубира - он техничный и опытный футболист. Думаю, команда способна завоевать очки в матче с итальянцами".

38-летний экс-нападающий также не исключил возможности поработать с азербайджанской сборной в будущем:

"Раньше я не получал предложений от национальной команды Азербайджана, но почему бы и нет в будущем? Можно рассмотреть такой вариант. Ведь и "Карабах", и в целом азербайджанский футбол имеют прекрасные перспективы".