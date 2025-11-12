ЦБА и НБ Казахстана обсудили вопросы повышения прозрачности финотчетности
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Национальный банк Казахстана обсудили процессы внедрения новых стандартов финансовой отчетности.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.
Обсуждения состоялись во время встречи в ЦБА с делегацией Национального банка Казахстана.
Основное внимание на интерактивных встречах было уделено обмену современным опытом в финансовом секторе и, в частности, центральных (национальных) банков, включая регуляторные нововведения.
На встречах обсуждались возможности и развитие современных автоматизированных банковских информационных систем для консолидированной финансовой отчетности, признание и оценка финансовых инструментов, других активов и обязательств в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, а также процессы внедрения новых стандартов финансовой отчетности.
Стороны также обменялись мнениями по важным темам повышения прозрачности финансовой отчетности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
