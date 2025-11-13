Исламиада: сегодня азербайджанские спортсмены выступят в трех видах спорта

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжаются VI Игры исламской солидарности.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня азербайджанские спортсмены выступят в трех видах спорта - настольном теннисе, волейболе и муай-тай.

Отметим, что соревнования завершатся 21 ноября. Сборная Азербайджана занимает седьмое место в общекомандном зачете, завоевав 34 медали - пять золотых, 11 серебряных и 18 бронзовых.