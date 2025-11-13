https://news.day.az/sport/1795066.html Исламиада: сегодня азербайджанские спортсмены выступят в трех видах спорта В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжаются VI Игры исламской солидарности. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня азербайджанские спортсмены выступят в трех видах спорта - настольном теннисе, волейболе и муай-тай. Отметим, что соревнования завершатся 21 ноября.
Исламиада: сегодня азербайджанские спортсмены выступят в трех видах спорта
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжаются VI Игры исламской солидарности.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня азербайджанские спортсмены выступят в трех видах спорта - настольном теннисе, волейболе и муай-тай.
Отметим, что соревнования завершатся 21 ноября. Сборная Азербайджана занимает седьмое место в общекомандном зачете, завоевав 34 медали - пять золотых, 11 серебряных и 18 бронзовых.
