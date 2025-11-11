Комолли назначен генеральным директором "Ювентуса"

Француз Дамьен Комолли занял должность генерального директора туринского "Ювентуса", сообщает Day.Az со ссылкой на пресс‑службу футбольного клуба.

Комолли, ушедший с поста генерального менеджера, стал гендиректором вместо Маурицио Сканавино. Комолли предоставлены исполнительные полномочия в соответствии с прежней структурой управления.

Ранее Комолли работал на руководящих должностях в "Ливерпуле", "Тоттенхэме", "Сент‑Этьене", "Тулузе".

В конце октября главным тренером туринской команды был назначен Лучано Спаллетти, сменивший в должности Игора Тудора.

"Ювентус" с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице Серии А. В следующем туре туринцы 22 ноября сыграют на выезде с "Фиорентиной".