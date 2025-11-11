Власти США заказали партию стратегических бомбардировщиков B-2, которые ранее были задействованы при нанесении ударов по ядерным объектам Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном по случаю отмечаемого в США Дня ветеранов.

Говоря об этих самолетах, он выразил уверенность в том, что с их помощью был "мгновенно и полностью уничтожен ядерный потенциал Ирана". По словам Трампа, вашингтонская администрация "только что заказала <...> гораздо больше" этих самолетов в "обновленной модификации". Президент США не привел подробностей. Он утверждал, что эти бомбардировщики являются "произведением искусства".

Трамп в октябре заявил, что США заказали 28 упомянутых самолетов. В выступлении на Арлингтонском кладбище он не уточнил, идет ли речь об этой партии бомбардировщиков или о новой.