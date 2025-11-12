Криштиану Роналду заявил, что ЧМ‑2026 станет последним в его карьере

Нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль‑Насра" Криштиану Роналду подтвердил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним в карьере, сообщает Day.Az со ссылкой на CNN.

Чемпионат мира‑2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

"Конечно, это правда, потому что мне будет 41 год. Думаю, это будет тот самый момент, большой турнир, не знаю... Я просто наслаждаюсь моментом, но когда я говорю "скоро", то это действительно скоро.

Я отдал футболу все. Я в игре уже 25 лет и все сделал. У меня много рекордов в разных клубах и сборной. Я очень горжусь этим, так что давайте наслаждаться моментом, жить им", - сказал Роналду на туристическом форуме TOURISE в Эр‑Рияде.

Роналду 40 лет, он пятикратный обладатель "Золотого мяча", пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций, лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов.