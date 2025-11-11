В Баку представлен концерт в рамках проекта "Культура, которая нас объединяет"

При организационной поддержке Общественного объединения "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət" состоялся концерт "Vətən əmanəti", подготовленный на основе песен и стихов композитора и поэта Шахина Мусаоглу и посвящённый пятилетию Победы в 44-дневной Отечественной войне, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие в Центре культуры СГБ Азербайджана началось с минуты молчания в память о шехидах. Прозвучал Государственный гимн.

Открывая вечер, председатель "Bizi Birləşdirən Mədəniyyət", заслуженный артист Рамиль Гасымов отметил историческую значимость Победы, вписанной золотыми буквами в летопись Азербайджана. В программе прозвучали произведения Шахина Мусаоглу, воспитывающие в молодёжи патриотический дух - "Cənab Leytenant", "İgid əsgər", "Vətən əmanəti", "Şuşa marşı", "Çağırır Vətən" и другие.

В концерте приняли участие народные артисты Нуреддин Мехтиханлы, Самир Джафаров, Ильгар Мурадов, заслуженный артист Рамиль Гасымов, а также Улькер Алиева, Насиба Бадалбейли, Аяз Гасымов, Илькин Фуад, Вугар Алиев, Рашад Исмаил, Салех Назаров и Орхан Мовлан.

Концерт стал данью глубокого уважения памяти героев и символом преемственности патриотических ценностей в азербайджанском обществе.