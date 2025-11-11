Имамоглу грозит рекордный тюремный срок

- более 2 тыс. лет тюрьмы

Завершено расследование уголовного дела в отношении находящегося под арестом Экрема Имамоглу.

Как передает Day.Az, генеральная прокуратура Стамбула пришла к выводу о существовании преступной организации, возглавляемой Имамоглу.

В обвинительном заключении говорится, что Имамоглу привлекается к ответственности за 142 различных преступления, и прокуратура требует лишения его свободы на 2 352 года.

В документе объёмом 3 900 страниц упоминаются имена ряда известных лиц. Всего по делу в качестве подозреваемых допрошены 402 человека.

Сторона обвинения утверждает, что за время руководства Имамоглу за 10 лет государству был нанесён материальный ущерб примерно на 160 миллиардов лир.