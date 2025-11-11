Дорожная полиция обратилась к этим гражданам

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД обратилось к участникам дорожного движения, возвращающимся из поездок.

Как сообщили Day.Az в управлении, в обращении говорится, что в связи с праздничными нерабочими днями интенсивность движения на дорогах возрастёт из-за возвращения граждан, выезжавших в регионы.

"ГУГДП призывает участников дорожного движения соблюдать правила безопасности, по возможности, выезжать в светлое время суток и не садиться за руль в уставшем или сонном состоянии. Особенно обращаемся к водителям с тем, чтобы перед поездкой они были уверены в технической исправности транспортных средств, правильно оценивали дорожные и погодные условия, строго соблюдали правила обгона, маневрирования и скоростной режим", - говорится в информации.