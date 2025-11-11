Наследие COP29 на основе участия молодежи – это модель участия для будущих саммитов

Первый день саммита COP30 в Белене (Бразилия) был посвящен вопросам, связанным с участием детей и молодежи.

Как передает Day.Az, в ходе министерской встречи "Группы друзей по вопросам детей и климатической деятельности" участники обсудили вопросы укрепления учитывающей интересы детей климатической политики и механизмов финансирования.

Встреча была организована совместно с ЮНИСЕФ. На мероприятии организация представила новую платформу данных Child Hazard Database. Целью является оказание поддержки странам в разработке национальной политики по климату, учитывающей интересы детей, и климатических планов следующего поколения (NDCs 3.0).

В мероприятии также принял участие главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев. Он подчеркнул, что наследие COP29, созданной на основе участия молодежи и детей, стало значимой моделью участия для будущих саммитов. Главный переговорщик отметил, что сотрудничество между Молодежным чемпионом по климату председательства COP29 и ЮНИСЕФ создало важную платформу для поощрения участия, ориентированного на детей, продвижения инициатив молодежи и обеспечения того, чтобы они были учтены при принятии решений по вопросам климата.