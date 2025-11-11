https://news.day.az/world/1794682.html Ведется расследование крушения турецкого грузового самолета - МВД Грузии Начато расследование по факту крушения турецкого грузового самолета. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило министерство внутренних дел (МВД) Грузии. Согласно информации, 11 ноября турецкий грузовой самолет потерпел крушение на территории муниципалитета Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии.
Ведется расследование крушения турецкого грузового самолета - МВД Грузии
Начато расследование по факту крушения турецкого грузового самолета.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщило министерство внутренних дел (МВД) Грузии.
Согласно информации, 11 ноября турецкий грузовой самолет потерпел крушение на территории муниципалитета Сигнахи, примерно в 5 километрах от государственной границы Грузии.
По факту крушения ведется расследование по статье "Нарушение правил безопасности полетов или правил эксплуатации воздушного судна, повлекшее человеческие жертвы".
