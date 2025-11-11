На таможне в Гяндже обнаружены лекарства, спрятанные в коробках со сладостями

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного ввоза в Азербайджан лекарственных препаратов.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.

Во время проведения контроля в зале прилета в Гянджинском международном аэропорту в багаже гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Стамбул-Гянджа, на мониторе были замечены изображения подозрительных предметов.

При проверке в чемодане гражданина были обнаружены коробки, покрытые сверху сладостями, в которых были спрятаны лекарственные препараты марки Lioresal - всего 645 блистеров по 10 таблеток каждый. Препараты не были заранее представлены таможенному контролю, не задекларированы ни устно, ни в письменной, ни в электронной форме.