На таможне в Гяндже обнаружены лекарства, спрятанные в коробках со сладостями - ФОТО
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного ввоза в Азербайджан лекарственных препаратов.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.
Во время проведения контроля в зале прилета в Гянджинском международном аэропорту в багаже гражданина Азербайджана, прибывшего рейсом Стамбул-Гянджа, на мониторе были замечены изображения подозрительных предметов.
При проверке в чемодане гражданина были обнаружены коробки, покрытые сверху сладостями, в которых были спрятаны лекарственные препараты марки Lioresal - всего 645 блистеров по 10 таблеток каждый. Препараты не были заранее представлены таможенному контролю, не задекларированы ни устно, ни в письменной, ни в электронной форме.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре