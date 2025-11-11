В Европе создадут новый орган разведки под руководством фон дер Ляйен

Еврокомиссия (ЕК) намерена создать новый разведывательный орган Евросоюза, главой которого станет глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщили источники FT, Еврокомиссия "изучает пути укрепления своих возможностей в области безопасности и разведки".

По данным британской газеты, "в рамках этого подхода рассматривается вопрос о создании специального органа".

Кроме того, Евросоюз намерен создать специализированный Центр для борьбы с якобы дезинформацией со стороны России, Китая и других стран.