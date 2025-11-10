Азербайджанский пловец завоевал серебряную медаль Исламиады

Азербайджанский пловец Рамиль Ализаде завоевал серебряную медаль на VI Играх исламской солидарности, проходящих в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.

Как сообщает Day.Az, спортсмен занял второе место в заплыве на 200 метров баттерфляем, показав результат 2:01.16.

Таким образом, количество медалей, завоёванных азербайджанскими пловцами на Исламиаде, достигло трёх.

Ранее Сулейман Исмаилзаде стал бронзовым призёром в заплыве на 1500 метров вольным стилем, а женская сборная Азербайджана завоевала бронзу в эстафете 4×200 метров вольным стилем.