Вот как создаются сцены с монстрами в хоррорах - ВИДЕО

Актриса Марина Мазепа, известная по работе в голливудских ужастиках, показала, как рождаются призраки. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Для одной из своих ролей она использовала технику конторсии. Это искусство экстремального изгиба тела, которое часто применяют циркачи и акробаты.