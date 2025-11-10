Вот как создаются сцены с монстрами в хоррорах

Актриса Марина Мазепа, известная по работе в голливудских ужастиках, показала, как рождаются призраки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Для одной из своих ролей она использовала технику конторсии.

Это искусство экстремального изгиба тела, которое часто применяют циркачи и акробаты. Благодаря этому движения монстра получаются по-настоящему пугающими.

Представляем вашему вниманию данное видео: