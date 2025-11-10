https://news.day.az/unusual/1794490.html Вот как создаются сцены с монстрами в хоррорах - ВИДЕО Актриса Марина Мазепа, известная по работе в голливудских ужастиках, показала, как рождаются призраки. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Для одной из своих ролей она использовала технику конторсии. Это искусство экстремального изгиба тела, которое часто применяют циркачи и акробаты.
