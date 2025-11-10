https://news.day.az/sport/1794427.html

Сборная Азербайджана U-21 объявила состав сборной на матч с Гибралтаром

Определен состав сборной Азербайджана U-21 на матч отборочного турнира чемпионата Европы против Гибралтара. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт АФФА, сегодня команда соберется в Баку, а с 12 по 17 ноября проведет учебно-тренировочный сбор в испанской Малаге.