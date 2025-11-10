Сборная Азербайджана U-21 объявила состав сборной на матч с Гибралтаром
Определен состав сборной Азербайджана U-21 на матч отборочного турнира чемпионата Европы против Гибралтара.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт АФФА, сегодня команда соберется в Баку, а с 12 по 17 ноября проведет учебно-тренировочный сбор в испанской Малаге.
Матч с национальной сборной Гибралтара состоится 18 ноября на выезде.
|
№
|
Имя/Фамилия
|
Клуб
|
1
|
Раван Мирзамедов
|
"Сабах"
|
2
|
Раван Казимов
|
"Шафа"
|
3
|
Салим Гашимов
|
"Шамахы"
|
4
|
Эмин Рустамов
|
"Сабаил"
|
5
|
Эльгюн Дуньямалиев
|
"Джабраил"
|
6
|
Рауль Мамедов
|
"Кяпаз"
|
7
|
Ибрагим Рамазанов
|
"Туран Товуз"
|
8
|
Саттар Тахирзаде
|
"Марсет" (Испания)
|
9
|
Фахри Мамедли
|
"Сабаил"
|
10
|
Эшгин Ахмедов
|
"Габала"
|
11
|
Сенан Мурадлы
|
"Шамахы"
|
12
|
Окан Тахмазлы
|
"Загатала"
|
13
|
Эльджан Абилов
|
"Кяпаз"
|
14
|
Нугай Рашидов
|
"Габала"
|
15
|
Мурад Мамедов
|
"Нефтчи"
|
16
|
Нихад Ахмедзаде
|
"Сумгайыт"
|
17
|
Эмиль Сулейманов
|
"Шамахы"
|
18
|
Орудж Мамедов
|
"Шамахы"
|
19
|
Шахин Шахнияров
|
"Габала"
|
20
|
Эдгар Адилханов
|
"Шамахы"
|
21
|
Эльмар Мамедов
|
"МОИК"
|
22
|
Агададаш Сальянский
|
"Нефтчи"
|
23
|
Нахид Алиев
|
"Шафа"
|
24
|
Садиг Шафиев
|
"Кяпаз"
