Сборная Азербайджана U-21 объявила состав сборной на матч с Гибралтаром

Определен состав сборной Азербайджана U-21 на матч отборочного турнира чемпионата Европы против Гибралтара.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт АФФА, сегодня команда соберется в Баку, а с 12 по 17 ноября проведет учебно-тренировочный сбор в испанской Малаге.

Матч с национальной сборной Гибралтара состоится 18 ноября на выезде.

Имя/Фамилия

Клуб

1

Раван Мирзамедов

"Сабах"

2

Раван Казимов

"Шафа"

3

Салим Гашимов

"Шамахы"

4

Эмин Рустамов

"Сабаил"

5

Эльгюн Дуньямалиев

"Джабраил"

6

Рауль Мамедов

"Кяпаз"

7

Ибрагим Рамазанов

"Туран Товуз"

8

Саттар Тахирзаде

"Марсет" (Испания)

9

Фахри Мамедли

"Сабаил"

10

Эшгин Ахмедов

"Габала"

11

Сенан Мурадлы

"Шамахы"

12

Окан Тахмазлы

"Загатала"

13

Эльджан Абилов

"Кяпаз"

14

Нугай Рашидов

"Габала"

15

Мурад Мамедов

"Нефтчи"

16

Нихад Ахмедзаде

"Сумгайыт"

17

Эмиль Сулейманов

"Шамахы"

18

Орудж Мамедов

"Шамахы"

19

Шахин Шахнияров

"Габала"

20

Эдгар Адилханов

"Шамахы"

21

Эльмар Мамедов

"МОИК"

22

Агададаш Сальянский

"Нефтчи"

23

Нахид Алиев

"Шафа"

24

Садиг Шафиев

"Кяпаз"