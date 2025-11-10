Уникальные кадры выхода астронавта в космос

Вид от астронавта во время выхода в открытый космос - бесконечная тьма, усыпанная звёздами, и голубая планета сбоку, медленно вращающаяся в тишине.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Лишь лёгкое дыхание в скафандре и отражение солнечного света напоминают, что ты всё ещё человек, а не часть этого безмолвного космоса.