https://news.day.az/unusual/1794348.html Уникальные кадры выхода астронавта в космос - ВИДЕО Вид от астронавта во время выхода в открытый космос - бесконечная тьма, усыпанная звёздами, и голубая планета сбоку, медленно вращающаяся в тишине. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Лишь лёгкое дыхание в скафандре и отражение солнечного света напоминают, что ты всё ещё человек, а не часть этого безмолвного космоса.
