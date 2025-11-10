Фон дер Ляйен проигнорировала Стармера

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уклонилась от запланированной встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на климатическом саммите COP-30 в Бразилии.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times (FT).

Как сообщается, политики должны были обсудить участие Лондона в оборонных программах Европейского союза (ЕС).

"Британский лидер добивался встречи, чтобы пожаловаться на требования ЕС о том, чтобы Великобритания выплатила до 6,5 миллиарда евро", - сказано в публикации.

При этом в Еврокомиссии заявили, что встреча не состоялась лишь из-за несовпадения графиков. По мнению FT, отказ фон дер Ляйен от встречи со Стармером может свидетельствовать о растущей осторожности Брюсселя в отношениях с бывшим членом Евросоюза.