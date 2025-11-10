Смартфоны Samsung получат аналог Face ID

Samsung рассматривает внедрение новой биометрической системы в будущий флагман Galaxy S27 Ultra, которая, по предварительным данным, станет аналогом Face ID от Apple. Об этом сообщает SamMobile со ссылкой на инсайдера @SPYGO19726, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инсайдер обнаружил в ранних сборках прошивки упоминания технологии Polar ID v1.0, работающей в связке с сенсором ISOCELL Vizion и защищенным вычислительным модулем BIO-Fusion Core. По неофициальной информации, система будет использовать сканирование с применением поляризованного света - это позволяет формировать трехмерный профиль поверхности кожи с высокой точностью распознавания и защиты от подмены изображения.

По предварительным данным, время разблокировки составит около 180 мс, а идентификация сохранит стабильность в сложных условиях - при низкой освещенности, а также при использовании очков или защитной маски, что является ограничением актуальных моделей Galaxy, полагающихся на стандартную 2D-камеру.

Официальных комментариев компания пока не предоставляла, сроки внедрения технологии и ее доступность на других устройствах линейки остаются неизвестными.

Презентация серии Samsung Galaxy S27 состоится лишь в начале 2027 года. Не исключено, что к тому времени производитель может отказаться от нового датчика.