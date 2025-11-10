Шесть человек отравились донером в Шамкире

В городе Шамкир шесть человек отравились донером.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, инцидент произошёл накануне в расположенной в городе закусочной "Mersin".

Пострадавшими оказались жители города - Насиб Зейналов 1994 года рождения, его сын Эмин 2020 года рождения, дочь Назлы 2023 года рождения, а также жительница посёлка Деллер-Джайыр Дюрдана Казымова 1991 года рождения и её дети - Дамла (2014 г.р.) и Тогрул (2015 г.р.). Все они были доставлены в больницу с признаками пищевого отравления после употребления донера.

После оказания первичной медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой.