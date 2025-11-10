Эта страна привлечет миллиарды долларов на борьбу с глобальным потеплением

Нигерия планирует привлечь от $2,5 до $3 млрд для борьбы с изменениями климата, используя внутренние фонды и инструменты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает пресс-служба президента западноафриканской страны.

Как стало известно, во время Конференции ООН по проблемам климата сенатор Кашим Шеттима провел ряд встреч, посвященных участию Нигерии в углеродных рынках через собственные проекты.

"Это позволит Нигерии в следующие десять лет привлекать от $2,5 до $3 млрд углеродного финансирования на ежегодной основе", - говорится в публикации.

Финансирование будет осуществляться через Национальную систему регулирования рынка углеродных квот и нигерийский Фонд борьбы с изменением климата. Ожидается, что финансирование будет направлено на гражданские проекты в области озеленения, а также на проекты, связанные с "голубым углеродом", и устойчивым сельским хозяйством. Планируется, что это также создаст новые рабочие места, особенно для женщин и молодежи.

Нигерия надеется на аналогичные действия со стороны мирового сообщества. Вице-президент Нигерии Кашим Шеттима в своей речи на Тридцатой конференции ООН по изменению климата призвал к значительному увеличению международного финансирования экологических инициатив.