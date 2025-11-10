Blue Origin отменила запуск ракеты New Glenn

Компания Blue Origin отменила запуск ракеты New Glenn с парой марсианских аппаратов Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE).

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание SpaceNews.

Запуск ракеты с околомарсианскими спутниками отложили из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США). Следующее окно запуска носителя будет известно после изучения прогнозов по подходящим погодным условиям в районе стартовой площадки.

Ранее Калифорнийский университет в Беркли (США) сообщил, что New Glenn с парой марсианских спутников ESCAPADE стартует с мыса Канаверал 9 ноября.