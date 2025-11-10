https://news.day.az/tourism/1794412.html В аэропортах США сорвались более 10 тыс. авиарейсов Более 10 тысяч самолетов не смогли вылететь по расписанию из аэропортов США. Как передает Day.Az, информация об этом появилась на сайте онлайн-сервиса отслеживания полетов Flightaware. Общее количество задержанных международных и внутренних рейсов по Соединенным Штатам составляет более 7,9 тысячи, отмены - более 2,2 тысячи.
Авиарейсы сорвались из-за шатдауна, который начался 1 октября после того, как американский конгресс не смог согласовать бюджет на предстоящий финансовый год, из-за чего правительство прекратило работу.
