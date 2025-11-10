https://news.day.az/world/1794393.html В Ереване заявили о роли Кочаряна и Саргсяна в гибридной войне против Армении Бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян являются "инструментом гибридной войны против государственности и суверенитета" страны. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян.
Арутюнян отметил, что миссия Кочаряна и Саргсяна "не появилась сегодня", а была принята ими еще в момент назначения на руководящие должности.
"В качестве дидактического материала по инструменту гибридной войны можно рассматривать двух лиц, занимавших пост руководителя Республики Армения - РК и СС. Они взяли на себя эту миссию при назначении на эту должность", - сказал он.
