В Ереване заявили о роли Кочаряна и Саргсяна в гибридной войне против Армении

Бывшие президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян являются "инструментом гибридной войны против государственности и суверенитета" страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян.

Арутюнян отметил, что миссия Кочаряна и Саргсяна "не появилась сегодня", а была принята ими еще в момент назначения на руководящие должности.

"В качестве дидактического материала по инструменту гибридной войны можно рассматривать двух лиц, занимавших пост руководителя Республики Армения - РК и СС. Они взяли на себя эту миссию при назначении на эту должность", - сказал он.