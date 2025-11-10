Дорожная полиция обратилась к водителям

В связи с празднованием Дня Победы и Дня Государственного флага в Азербайджане наблюдается увеличение транспортного потока и интенсивности движения в различных направлениях страны.

Как сообщили Day.Az в Главном управлении Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (ГУ ГДП), водителям и пешеходам рекомендуется быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения.

"Водителям настоятельно советуется перед дальними поездками проверить техническое состояние транспортных средств, не садиться за руль в утомлённом или сонном состоянии.

Водителям, осуществляющим пассажирские перевозки в праздничные дни, необходимо следить за исправностью транспорта перед каждым рейсом и соблюдать скоростной режим.

Главное управление Государственной дорожной полиции призывает всех участников дорожного движения совместно обеспечивать безопасность на дорогах", - говорится в сообщении.