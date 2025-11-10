COP30 в Белене: как провал Амазонии усилил успех Азербайджана

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Когда в Баку только объявили о проведении COP29, в привычных климатических кругах ответили на это снисходительной улыбкой. Баку отводили роль технического терминала - подъездного пути к настоящему спектаклю, который, как уверяли западные активисты и часть бюрократизированного "зеленого" истеблишмента, должен был развернуться в Амазонии. "Исторической точкой" заранее назначили Белен. Азербайджану отвели роль фона. "Страна нефти, - говорили они, - не может быть режиссером зеленого перехода, максимум - спонсором декораций".

Через год этот сюжет развалился. И это как раз тот редкий случай, когда климатическая дипломатия сама разоблачила собственную мифологию. Потому что Баку не стал коридором. Баку стал этажом, на котором были смонтированы несущие конструкции всей архитектуры. А бразильский городок Белен превратился в тест - что происходит с климатическим процессом, когда символику ставят выше содержания, эмоцию выше системы, а политический пиар выше управления. И этот тест COP30 пока проваливает.

Главная нелепость для критиков в том, что в Баку сделали то, что несколько лет подряд переносили под шум красивых деклараций. Здесь появился внятный финансовый каркас. Новая коллективная количественная цель не осталась рекламным слоганом, а была зафиксирована цифрами и горизонтами: к 2035 году - минимум 300 млрд долларов в год для развивающихся стран, с выходом на суммарные финансовые потоки в районе 1,3 трлн за счет сочетания публичных и частных ресурсов. Эта рамка означает простую, неприятную вещь для тех, кто привык разговаривать общими фразами: теперь по этим цифрам можно спрашивать, сопоставлять, предъявлять. Она конвертирует разговор о климатической справедливости из поэзии в бухгалтерию.

Фонд "Ущерб и потери" перестал быть политическим призраком. Годами это была удобная фантомная конструкция: все признают необходимость, все спорят о механизмах, но никто не включает реальный режим работы. В Баку эта история получила операционную архитектуру - процедуры, критерии, понятные для уязвимых стран каналы доступа к ресурсам. Да, это не чудесный банкомат, но это уже не игрушечный макет.

Точка, о которой предпочитают говорить тише, - полная операционализация статьи 6 Парижского соглашения, то есть правил глобального углеродного рынка. То, что годами вязло в экспертизах, было собрано в рабочий регуляторный корпус. Появились рамки для качества кредитов, прозрачности, контроля над двойным учетом, защиты интересов принимающих стран. Это инфраструктура доверия: без нее любой углеродный рынок превращается в казино.

И все это происходило не в закрытом клубе. Более 50 тысяч участников, реальные делегации Север-Юг, бизнес, города, эксперты, гражданское общество - Баку стал площадкой, где репутационные риски и плотность присутствия заставляли договариваться, а не имитировать переговоры. Высокая степень включенности придала решениям не только легитимность, но и инерцию: их стало сложнее открутить назад.

Резюме простое: Баку сделал то, что много лет называли "следующим шагом", но откладывали в красивое будущее. В этом и заключается главная интрига сравнения с Беленом: как только один саммит превращается в точку сборки конструкций, соседний автоматически вынужден отвечать на вопрос - способен ли он перевести архитектуру в действие.

Белен замыслили как эмоциональный апофеоз. Амазония, коренные народы, устье великой реки, визуальный код глобальной совести. Отсюда легко было запускать лозунг: "Вот где рождается новая климатическая справедливость, вот где Глобальный Юг говорит во весь голос". На бумаге это выглядело сильным ходом.

Но символика стоит ровно столько, сколько выдерживает инфраструктура и политика. В Белене она не выдерживает.

Первый сбой COP30 - логистико-инфраструктурный, и он бьет не по эстетике, а по легитимности. Город оказался не готов к реальному масштабу глобальной конференции. Дефицит гостиниц моментально превратился в ценовую лихорадку: тарифы подскочили до сотен и тысяч долларов за ночь, часть вариантов проживания ушла в абсурдный премиум, делегации из развивающихся стран банально перестали вписываться в бюджет. Начались угрозы сокращения составов и отказов от участия.

Пожар начали тушить в последний момент: круизные лайнеры, временное размещение, подключение банков и властей для охлаждения цен. Часть ставок удалось сбить, часть мест найти. Но осадок остался: десятки стран до последнего искали кров, молодые активисты и представители НПО расселялись по общежитиям, школам и импровизированным центрам, а для многих участие превратилось в лотерею.

Так логистика превращается в инструмент политического отбора: кто может себе позволить присутствие, тот и пишет правила. Для процесса, который обязан демонстрировать инклюзивность, это удар ниже пояса. Тема "никого не оставим позади" начинает звучать особенно цинично, когда половина желающих стоит перед закрытым отелем с надписью "нет мест".

Второй провал - политический. COP30 стартует под знаком демонстративной дистанции ключевых игроков. Решение США не направлять высокопоставленную делегацию в Белен - не протокольная мелочь, а сигнал. В условиях, когда Вашингтон делает ставку на двусторонние энергетические сделки, реабилитацию ископаемых отраслей и выход из прежних климатических обязательств, отсутствие политического топ-уровня превращается в формулу: эта площадка не считается ареной, где решается стратегическая повестка США.

Европейские лидеры, традиционно любящие громкие климатические позы, тоже начинают считать деньги и рейтинги. Решение президента Австрии не ехать из-за расходов - не о жадности Вены, а о том, что даже в "примерных" странах растет скепсис: стоит ли вкладывать политический капитал в формат, запятнанный скандалами вокруг цен и инфраструктуры.

Количество подтвержденных лидеров заметно ниже бакинского уровня, часть стран ограничивается техническими делегациями. Для конференции, которую заранее раздували до статуса "кульминации десятилетия", это выглядит как голосование ногами.

Третий провал - содержательный, и он самый опасный. Именно в Белене ожидали превращения бакинской архитектуры в детализированную карту действий. По логике процесса COP30 должен был раскрыть механизмы достижения новой цели по климатическому финансированию, доделать практические механизмы глобального углеродного рынка и положить на стол обновленные национальные планы (NDC), синхронизированные с температурной целью 1,5 градуса.

На момент старта картина обратная: десятки стран заходят в саммит без обновленных стратегий, часть игроков явно тянет время, переходя от "мы берем обязательства" к "мы поищем возможность пересмотреть". Вокруг "новой справедливости для Амазонии" риторики больше, чем конкретики.

То, что в Баку было выковано как сухой, но рабочий набор норм, в Белене рискует быть размыто, обставлено словами "уточним", "доразовьем", "вернемся позже". Сместить фокус с имплементации на новое обещание "еще более амбициозных деклараций" - это идеальный рецепт тихой дискредитации бакинских результатов.

Самое ироничное в этой истории - зеркальность аргументов. Год назад Азербайджану навешивали клише: "страна нефти не может быть арбитром", "авторитаризм несовместим с климатическим лидерством", "Баку - не место для сильного гражданского общества". Машина грантовых активистов и ангажированных НКО работала по шаблону: заранее обесценить саммит, чтобы потом объявить его максимум технической паузой перед "настоящей революцией" в Амазонии.

Сегодня факты бьют по этой конструкции. В Баку нефтегазовая страна обеспечила дисциплину, инфраструктуру, широкое участие и реальные решения. Не бумажный декор, а договоренности, встроенные в систему. В Белене же, выбранном как символ "правильной климатической географии", символика вступает в конфликт с реальностью: инфраструктурный хаос, ценовой барьер для Глобального Юга, снижение уровня участия лидеров, отсутствие внятного политического центра тяжести. Все упреки, которыми обстреливали Азербайджан, оборачиваются против тех, кто обещал сделать из COP30 "праздник справедливости".

Парадокс в том, что атаки против Баку в итоге усилили контраст. Чем больше объясняли, что Азербайджан "недостоин роли модератора", тем очевиднее стало: именно здесь конструкция была собрана. А в Белене, куда заранее проецировали статус "исторического прорыва", реальность демонстрирует управленческую несобранность и политическое выхолащивание.

Важно видеть глубже конкретных провалов Бразилии или ошибок оргкомитета. История COP30 - это симптом системного сдвига. Мир вошел в период, когда климатическая повестка перестала быть автономным приоритетом. Торговые войны, энергетические санкции, борьба за цепочки поставок, конкуренция за технологии, локальные войны и большие геополитические расколы - все это вторглось в климатические переговоры и начало диктовать им тон.

Многосторонние институты ослабли, доверие между ключевыми центрами силы разъедено, любое общее правило воспринимается как камуфляж чьего-то влияния. В этой реальности Баку был попыткой удержать систему от распада, зафиксировать минимальный, но необходимый набор общих цифр и механизмов, чтобы не рухнуть в открытый климатический нигилизм.

Белен должен был показать, что система еще жива, что архитектура Баку превращается в конкретные планы, новые инструменты финансирования, проверяемые сроки и обязательства. Но вместо этого COP30 стартует как конференция сниженных ожиданий, где логистические скандалы, споры о ценах и отсутствие ключевых лидеров вытесняют главное - кто, когда и на каких условиях собирается выполнять уже взятые на себя обязательства.

Дорога из Баку в Белен, задуманная как восходящая линия, превращается в диаграмму регресса. И это уже не внутренний троллинг климатического сообщества, а сигнал для всех: если так выглядит "главный климатический форум десятилетия", значит, глобальная модель управления климатическими рисками трещит по швам.

Baku стал точкой, где слово снова обрело вес, где цифры превратились в правила, а правила - в договоренности. Белен же превращается в тревожный симптом: когда форма начинает заменять содержание, доверие испаряется, как утренняя дымка над рекой.

В бразильском Белене мир столкнулся с тремя простыми истинами.

Первая - доверие не продается.

Никакие лозунги о "справедливом переходе" не стоят ничего, если страна, которая принимает глобальный саммит, не может обеспечить элементарный доступ всем участникам. Когда представители островных государств ночуют в школах и общежитиях, а делегаты из Африки отменяют визиты из-за стоимости проживания, это не организационный сбой - это политическая дискриминация под видом тропического романтизма. Баку обеспечил равный доступ и инфраструктуру. Белен - не смог. Это различие не в деньгах, а в понимании миссии. Азербайджан исходил из принципа: климатический процесс должен быть общим. Белен построил витрину, где витринщиками стали те, у кого хватило бюджета.

Вторая - инклюзивность не терпит элитарности.

COP всегда считался форумом, где гражданское общество имеет шанс быть услышанным. Но когда логистика превращает участие в роскошь, возникает перекос: глобальный Юг выталкивают из центра диалога. Под красивыми лозунгами о "голосах коренных народов" звучит ирония - этих голосов в Белене физически меньше, чем в Баку. Парадоксален сам символизм: Амазония - сердце планеты, но вход туда оказался по VIP-пропускам.

Баку же, вопреки скепсису, открыл двери для всех - от корпораций до местных активистов. Это и есть разница между политическим театром и реальной платформой.

Третья - символы без механизмов превращаются в пустоту.

Белен взял в руки сильную метафору - лес, река, жизнь. Но любая метафора должна опираться на систему, иначе она рассыпается под собственным весом. В Баку были механизмы: финансовые, институциональные, юридические. В Белене - риторика. Там, где Азербайджан предложил формулу, Бразилия отвечает песней.

Климатическая дипломатия, как и сама атмосфера, держится на балансе. Баланс этот прост: амбиции и действия должны совпадать. В Баку это совпадение произошло - пусть не идеально, но ощутимо. В Белене оно трещит.

Символизм Амазонии оказался заложником хаоса. В устье великой реки, где должно было родиться новое дыхание климатической справедливости, мы видим обратное - затрудненное дыхание процесса, удушье от избыточных ожиданий и недостатка подготовки.

И вот теперь - ключевой вопрос: почему провал Белена делает успех Баку еще более значимым?

Потому что Азербайджан, вопреки скепсису, доказал, что нефтегазовая страна может быть архитектором климатического консенсуса. Потому что там, где западные комментаторы видели лишь "парадоксы", Баку показал управленческую зрелость. Потому что в мире, где климат превращается в поле политических маневров, именно Баку стал пространством дисциплины, а не демагогии.

Сегодня линия "Баку-Белен" выглядит не как восхождение, а как диаграмма доверия: вверх - к точке порядка, вниз - к хаосу ожиданий.

COP30 в Белене еще может спасти имидж. Но для этого ему придется не копировать лозунги, а признать: без продолжения бакинской логики - цифр, механизмов, обязательств, проверки - все остальное останется тропическим декором.

И тогда история последних двух лет станет не про климат, а про цивилизационное зеркало. В нем каждый увидит себя. Азербайджан - как страну, доказавшую, что дисциплина и результат возможны даже в мире скепсиса. Бразилию - как страну, уставшую от ответственности и запутавшуюся в собственных образах. А международное сообщество - как публику, которая пришла на спектакль про спасение планеты, но обнаружила, что сцена не готова, а актеры спорят о гонорарах.

Баку показал, как надо работать. Белен показывает, как можно все потерять.

И если мир не сделает выводов, дорога из Баку в Белен останется символом не прогресса, а упущенного шанса - как раз того, что в климатической политике стоит дороже всех миллиардов.