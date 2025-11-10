https://news.day.az/world/1794341.html У Братиславы столкнулись два поезда - ФОТО - ВИДЕО Два поезда столкнулись близ Братиславы. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство TASR Столкновение двух поездов близ Братиславы обошлось без жертв, в больницы доставлены 11 пострадавших.
Столкновение двух поездов близ Братиславы обошлось без жертв, в больницы доставлены 11 пострадавших.
Столкновение поездов произошло 9 ноября вечером на участке железной дороги между Братиславой и городом Пезинок (Западная Словакия). Легкие травмы получили десятки человек. Ход расследования причин ЧП находится на контроле у руководства Словакии.
