У Братиславы столкнулись два поезда

Два поезда столкнулись близ Братиславы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство TASR

Столкновение двух поездов близ Братиславы обошлось без жертв, в больницы доставлены 11 пострадавших.

Столкновение поездов произошло 9 ноября вечером на участке железной дороги между Братиславой и городом Пезинок (Западная Словакия). Легкие травмы получили десятки человек. Ход расследования причин ЧП находится на контроле у руководства Словакии.